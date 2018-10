Ilaria Cucchi: «Salvini non è l'unico che dovrebbe scusarsi»

L'ANNOTAZIONE SUL PESTAGGIO SPARITA DALL'ARMADIO DELLA STAZIONE APPIA

Per quanto riguarda invece l'inchiesta sui presunti depistaggi, condotta dal pm Giovanni Musarò che indaga contro ignoti per soppressione di atti pubblici, a ricostruire ciò che sappiamo finora è il Fatto Quotidiano, in un articolo scritto da Antonio Massari e Valeria Pacelli. Esisterebbe infatti un documento che avrebbe tempestivamente rivelato il pestaggio ai danni di Stefano Cucchi: un'annotazione del carabiniere Francesco Tedesco, depositata in un armadio della stazione Appia di Roma e poi andata perduta. «In poche righe [Tedesco] aveva segnalato già nel 2009 il pestaggio di Cucchi», scrive il Fatto, «ma l'annotazione è sparita». Nella stazione Appia «c’è dunque un fascicolo che annota le operazioni del 15 ottobre 2009. Nell’indice, alla casella 79, si legge: "Annotazione arresto Cucchi". All’interno del fascicolo, al numero 79, corrisponde però solo un foglio bianco con la scritta "Occupata". La scritta dimostra tre fatti. Il primo: che al numero 79, un documento, c'era. Il secondo: qualcuno l’ha preso. Terzo: quel documento non è tornato al suo posto. L'Arma ha aperto, all'epoca, un’indagine interna: com’è possibile che nessuno abbia fatto chiarezza sul documento mancante? A giugno Tedesco denuncia la vicenda in procura».