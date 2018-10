Studenti in piazza bruciano manichini di Salvini e Di Maio

NAPOLI, CORTEO DI STUDENTI E MIGRANTI

A Napoli, al grido di «basta Salvini», un corteo formato da migranti e studenti è partito da piazza Garibaldi. In testa gli stranieri, con uno striscione che recita: «Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere».

ROMA, MARCIA VERSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

A Roma gli studenti sono in marcia verso il ministero dell'Istruzione. In testa al corteo uno striscione con scritto: «Governo del cambiamento? Repressione e sfruttamento. Riprendiamoci il futuro! Studenti romani in lotta!». Molti studenti indossano una bandana rossa con la scritta «Agitiamoci». Un muro costruito con delle scatole di cartone e su cui sono state messe le foto di tutti i ministri del governo M5s-Lega è stato abbattuto dal corteo. «Un gesto simbolico», ha spiegato uno studente, «abbiamo distrutto il muro della paura, della vergogna e del razzismo che è stato costruito da questo governo».

PALERMO, MOBILITAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

A Palermo, bagnata dalla pioggia, gli studenti si sono riversati nelle strade del centro città uniti dietro uno striscione su cui è possibile leggere: «Il vero cambiamento è diritto allo studio per tutti». E gli slogan: «Occupiamo la città», «La lotta non ci fa paura».

BARI, MANIFESTAZIONE CONTRO LA MANOVRA

A Bari circa 3 mila studenti, secondo gli organizzatori, hanno preso parte alla manifestazione organizzata per chiedere una «carta di cittadinanza studentesca» e protestare contro la manovra finanziaria che «ignora i problemi degli studenti, non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio, né per la qualità della formazione o della ricerca». Il corteo barese è partito da piazza Umberto e si è diretto alla sede della Regione Puglia, in via Capruzzi. La manifestazione è promossa da Rete della Conoscenza Puglia, Link e Unione degli Studenti.