Le reazioni sulla svolta nel processo Cucchi

CONTE: «VANNO ACCERTATE LE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI»

Sul fronte politico, è intervenuto il premier Giuseppe Conte. «Chi ha sbagliato dovrà pagare, perché ovviamente indossava la divisa dello Stato e rappresentava lo Stato, quindi la cosa è ancora più grave», ha detto. «Dobbiamo accertare le responsabilità individuali, non possiamo scaricare le responsabilità sull'intero corpo dei carabinieri e delle forze dell'ordine in generale, che tutti i giorni si impegnano per tutelare le nostre vite, la nostra incolumità, la nostra sicurezza».

SALVINI: «SI PROCESSA RISPETTANDO LA LEGGE NON IN ALTRI MODI»

Linea seguita da tutto l'esecutivo. Matteo Salvini da Ala, in Trentino, ha ribadito: «Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere». Ricordando che «le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia Cucchi e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte». Ovviamente, ha aggiunto il ministro dell'Interno, «tutti possono sbagliare, anche chi indossa una divisa può sbagliare. Se qualcuno in passato, indossando una divisa, ha sbagliato e ha commesso reato pagherà doppio, perché sbagliare da pubblico ufficiale, da ministro, da sindaco o da uomo delle forze dell'ordine con la divisa comporta dal mio punto di vista il doppio della pena, perché hai tradito la fiducia pubblica». «Però», ha continuato, «se due persone in divisa hanno sbagliato, questo non vuole dire che tu devi criminalizzare centinaia di migliaia di uomini delle forze dell'ordine definendoli sbirri assassini, torturatori e delinquenti. Giù il cappello e sciacquarsi la bocca quando si parla di polizia e carabinieri, che rischiano la vita per mille euro al mese. Chi sbaglia paga, però non può pagare tutta la comunità» (Leggi anche cosa ha detto Ilaria Cucchi su Salvini).

TOFALO (M5S): «CHI SBAGLIA DEVE ESSERE ALLONTANATO DALL'ARMA»

Per Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa del M5s, «chi ha infranto la legge, chi è stato suo complice, deve pagare e deve essere allontanato dall'Arma perché non è degno di indossare la secolare uniforme dei Carabinieri. La stessa che ogni giorno indossano con orgoglio i nostri ragazzi in servizio nelle strade, sulle volanti, nelle situazioni di emergenza e in operazioni spesso molto rischiose. Loro che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato, tantissimo danno al Paese e nulla chiedono in cambio».

POLEMICA SULLE PAROLE DEL CONSIGLIERE MUNICIPALE DI FDI

È polemica invece sulle parole di Enrico Turato, consigliere municipale milanese di Fratelli d'Italia. «Non intendo in nessun modo martirizzare una persona del genere. In altre situazioni lo avrei definito un pezzo di merda perché faceva la professione di andare a spacciare di fronte alle scuole», ha detto durante la kermesse "popoli e sovranismo". «Non martirizziamo uno spacciatore, perché questo è e questo rimarrà per sempre. Mi dispiace che lo abbiano ammazzato, pace all'anima sua». Sui social Turato ha poi precisato di essere stato frainteso: «Intendevo sostenere l'esatto opposto di quanto sta passando ma evidentemente non mi sono espresso come volevo. Lo spacciatore è la parte sbagliata mentre le Forze dell'ordine sono dalla parte giusta. Tuttavia non si può che esprimere profondo dispiacere per la morte Cucchi e profonda condanna per quei carabinieri che avessero disonorato la divisa con un comportamento vergognoso».