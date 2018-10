Il caso Cucchi e le ambiguità dei poteri dello Stato

La coscienza del Paese vacilla, non però al punto da non aver depositato sottopelle una memoria genetica su molte cose, anche remote ma con un filo rosso che le attraversa, le collega o almeno così pare agli italiani in età: la difficile transizione democratica, non priva di ambiguità e di zone d'ombra, le schedature del Sifar, il servizio segreto del Dopoguerra, gli abbozzi o conati di golpe, le bombe sui treni, alla Fiera e alla stazione di Milano nell'orribile 1969 culminato nella strage di piazza Fontana, poi altre bombe, altri treni, piazza della Loggia e altri treni ancora. E il rapporto torbido coi terrorismi, gli equilibrismi tattici e la ragion politica, in parte inevitabile in un Paese-cerniera col Mediterraneo e di transito del sovversivismo arabo armato. Non c'è uno solo di questi casi dove non siano emerse connivenze, protezioni, depistaggi gravi e gravissime non solo dalla politica ma anche dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Al punto che parve incredibile, fuori dalla storia, la frase, improvvida e oggi da molti ricordata, con cui Matteo Salvini, oggi ministro di polizia, esprimeva fede incondizionata nelle guardie e «schifo» per i sospetti della sorella di Cucchi, Ilaria.

I SILENZI, LE OMERTÀ E LE VERSIONI DI COMODO

E Cucchi, come noto, non era il solo, con lui altri casi, Giuseppe Uva, Federico Aldrovandi: ancora silenzi, aggiustamenti, versioni di comodo, omertà a coprire gli eccessi isterici o balordi di uomini in divisa che sfogavano la frustrazione su ragazzini o tossici di nessuna rilevanza delinquenziale. Dal caso Cucchi queste miserie stanno puntualmente emergendo, puntualmente per modo di dire perché ci sono voluti nove anni ma comunque con la forza inesorabile della verità che si ribella, che alla fine sgorga. E lo scenario, per non smentirsi, è tale da giustificare la diffidenza generale per faziosa o interessata che sia. Ma, si obietta, poche mele marce non possono compromettere l'immagine di interi corpi. D'accordo, sarebbe puerile, oltre che ingeneroso, negare che negli anni molti passi avanti siano stati fatti nel senso di una coscienza democratica, di appartenenza e individuale; anzi diciamo pure che il grosso delle divise è costituito da uomini che “vanno alla guerra”, una guerra difficile, sempre più feroce, più consapevoli del loro ruolo e più attenti, più vincolati che in passato al patto democratico, io ti controllo ma non abuso di te, dei tuoi diritti costituzionali. Ma già il fatto che molti di questi agenti e carabinieri sentano il bisogno di dire, apertamente, sui social, «noi non siamo così», che sentano il dovere di prendere le distanze da quanto in emersione dal caso Cucchi, sta a significare che qualcosa da cui dissociarsi c'è, esiste, resiste.

ILARIA CUCCHI E QUELLE ACCUSE DI PRESENZIALISMO

Hanno incolpato Ilaria di presenzialismo, le hanno imputato i tentativi di carriera politica e televisiva, ma queste sono colpe veniali, sacrifici da tributare all'altare mediatico di un mondo dove se non sei sovraesposto “non trovi cane che ti abbai”. Molto peggio chi in questi anni ha infamato i familiari, brava gente che ha passato l'inferno nell'inferno prima di scorgere, nell'abisso più profondo, una luce. Chissà se il ravvedimento tardivo del carabiniere Tedesco, indotto a tacere per tutti questi anni, è spontaneo o dettato da calcolo giudiziario. Resta la pagina, inquietante, un'altra, all'interno di un corpo dove la parola d'ordine è stata il silenzio, i verbali eliminati, l'omertà diffusa, resta un'altra crepa nel rapporto fra istituzioni e cittadini, una fiducia collettiva da ricostruire una volta di più nell'imperversare di furori, strumentalizzazioni, vane parole, tardive disponibilità.