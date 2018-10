Riace, il Viminale nega il trasferimento obbligatorio dei migranti

Nessun trasferimento obbligatorio di migranti da Riace ma solo su base volontaria. Questa la precisazione arrivata nella sera di domenica 14 ottobre dal Viminale. Il ministero dell'Interno spiega che lo spostamento degli immigrati è un meccanismo che scatta non appena quando un progetto Sprar finisce o viene revocato. Quando questo accade, i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e non beneficiare più del sistema di accoglienza), oppure possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze sulla base delle disponibilità dei centri.

Il modello Riace passa in mano a Comune e Regione

La proposta di nuova destinazione non può quindi essere formalizzata dal ministero dell'Interno ma dagli operatori del progetto. Questo però non impedisce che gli enti territoriali possano avviare differenti interventi di assistenza. La palle passa in mano ora al Comune di Riace che ha 60 giorni di tempo per fornire la documentazione finanziaria sui migranti che beneficiavano dell’accoglienza, sia che queste persone decidano di essere trasferite sia che restino nel territorio comunale.