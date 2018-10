Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 ottobre si è scatenata una rivolta dei detenuti nel carcere di Sanremo. Circa 45 prigionieri della prima sezione, intorno alle due, hanno iniziato a lanciare televisori, mobili, suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno del penitenziario. A diffondere la notizia è stato il segretario regionale del Sappe Michele Lorenzo. La protesta era iniziata in un primo momento alle 21 del sabato in modo del tutto pacifico, per poi riprendere in maniera violenta in piena notte. Gli agenti, di cui due sarebbero rimasti feriti, hanno riportato alla calma i detenuti dopo ore di trattative.

Il problema del sovravvollamento del carcere di Sanremo

Il carcere di Sanremo può ospitare al massimo 190 detenuti ma al suo interno ne sono presenti, invece, 270. Questo il fattore scatenante della protesta. Un sovraffollamento dovuto dall'impossibilità di trasferire i detenuti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi (leggi anche: Le cose da sapere sul crollo del viadotto Morandi a Genova). Ora i prigionieri che hanno dato il via ai tavverugli sono destinati alla ricollocazione (separata) in altri penitenziari d'Italia.