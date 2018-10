Cosa c'è dietro gli incendi di Milano e la Terra dei fuochi al Nord

LO STATO HA ALZATO IL LIVELLO DI ATTENZIONE AL SUD

Anche secondo lo storico ambientalista bresciano Marino Ruzzenenti, del resto, la tendenza è chiara: «Questi incendi in Lombardia sono sospetti. Richiamano, per l'appunto, gli incendi storici della Terra dei fuochi. Quando i rifiuti speciali andavano in Campania e, per smaltirli senza incorrere in sanzioni, evitando di pagare i costi connessi, venivano bruciati. Ovviamente bisogna indagare», dice a Lettera43.it. È indubbio però che il fenomeno, negli ultimi anni, si stia diffondendo in Lombardia. Spiega ancora Ruzzenenti: «Il traffico di rifiuti verso il Sud, condotto dalla criminalità organizzata, a partire dalla fine degli Anni 80 è stato determinato dal fatto che all'epoca erano state introdotte le prime normative restrittive per la gestione dei rifiuti speciali. Negli ultimi anni, però, in Campania è intervenuto l'esercito, lo Stato ha alzato il livello di attenzione e sembra che si sia invertito il ciclo».

DISTRIBUZIONE DEGLI EVENTI: PREVALENZA AL NORD

I rifiuti, in altre parole, spesso restano al Nord e vengono smaltiti in maniera irregolare. Dei roghi negli impianti di trattamento e smaltimento si è occupata anche la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura, presieduta dall'onorevole Alessandro Bratti del Partito democratico. E negli atti parlamentari della Commissione si legge: «L’anno 2017 è quello che ha fatto registrare il massimo numero tendenziale di eventi, ma la crescita del fenomeno risale già al biennio precedente. La distribuzione territoriale vede una prevalenza di eventi al Nord, il che, in mancanza [...] di spiegazioni omogenee per il fenomeno, al di là del diffuso “sovraccarico” degli impianti, conferma indirettamente quantomeno l’inversione del flusso dei rifiuti rispetto a storiche emergenze che hanno in passato colpito le regioni meridionali».