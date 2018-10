Migranti, la Francia ammette lo sconfinamento a Claviere

Poliziotti francesi che scaricano migranti di nascosto in territorio italiano. Dopo un rapporto della questura di Torino scoppia un nuovo caso diplomatico tra Roma e Parigi: due agenti della Digos hanno dichiarato di avere visto, venerdì mattina, delle persone di origine africana scendere da un furgone della gendarmeria sulla strada che da Claviere conduce a Cesana, in alta Valle di Susa. L'episodio, su cui ha avviato un'inchiesta la procura del capoluogo piemontese, è ancora tutto da chiarire. Ma i suoi contorni sembrano ricordare lo sconfinamento dello scorso marzo, quando una pattuglia di doganieri transalpini fece irruzione a Bardonecchia in una sala in uso a una Ong. La Farnesina si è attivata e la Francia, come hanno riferito all'Ansa fonti del governo di Parigi, ha ammesso che «si sta lavorando per cercare un chiarimento a quello che sembra un incidente». Matteo Salvini, pur dicendosi «in attesa di sviluppi», ha già fatto sapere che «se qualcuno pensa davvero di usarci come il campo profughi d'Europa violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso».

IL BRACCIO DI FERRO TRA ROMA E PARIGI

Secondo l'informativa della Digos, i migranti erano in due. I 'gendarmi' li hanno fatti scendere dal furgone e, con eloquenti gesti delle mani, li hanno mandati via. Gli extracomunitari si sarebbero inoltrati nei boschi, mentre il furgone è ripartito in direzione del confine. Ed è stato in quel momento che gli italiani hanno scattato una fotografia, annotando anche il numero di targa. Una vicenda che «se confermata è grave e surreale», commenta il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi. Per il procuratore Armando Spataro si prospetta una nuova e difficile partita con l'autorità giudiziaria francese. L'episodio di Bardonecchia ha dato vita, nelle scorse settimane, a un duro braccio di ferro. I magistrati torinesi rivendicano il diritto di procedere contro i cinque doganieri, ma la Francia ha risposto picche alla richiesta di collaborare: non ha nemmeno fornito le generalità dei componenti della pattuglia.

LO SGOMBERO DI CHEZ JESUS E LE PROTESTE

La presenza di migranti è ormai abituale in questa zona conosciuta soprattutto per il turismo e le piste da sci. Sono tanti quelli che tentano di attraversare la frontiera passando per i sentieri anche in pieno inverno. Le voci di gendarmi che li bloccano e li riportano in Italia si susseguono da tempo, ma finora la questione non era mai emersa ufficialmente. Gli agenti della Digos hanno notato il furgone durante un servizio di controllo nella zona di Claviere, l'ultimo comune in territorio italiano, che è diventato il focolaio della protesta di antagonisti e di no border dopo lo sgombero di Chez Jesus, il rifugio per migranti ricavato nella canonica del paesino. La mattina del 15 ottobre gli attivisti hanno montato un tendone da campo nel parcheggio vicino alla chiesa, ma si sono allontanati dopo l'intervento delle forze dell'ordine e del sindaco. Undici anarchici, per la maggior parte di nazionalità francese, sono stati identificati.