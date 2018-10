Quindici migranti in un rimorchio per cavalli fermati a Ventimiglia

Quindici migranti, tra i quali un bambino di 11 anni, hanno attraversato l'Italia settentrionale, dalla Slovenia fino alla Francia, stipati in un rimorchio per cavalli. Uno di loro si è sentito male ed è finito in ospedale quando sono stati fermati a Ventimiglia dalla polizia stradale. I migranti, stremati dal viaggio, sono 14 siriani e un tunisino. Il mezzo è stato fermato sabato 13 ottobre, per un normale controllo. Alla guida c'era Atef Abboud, 31 anni, cittadino tunisino residente a Gassin, comune francese vicino a Saint Tropez. Quando gli agenti, notando il suo nervosismo, hanno deciso di approfondire gli accertamenti, hanno scoperto che nel rimorchio attaccato alla sua auto e destinato al trasporto di cavalli non c'erano animali ma migranti. Immediatamente i poliziotti hanno chiesto l'intervento di altre pattuglie e di un'ambulanza, perché uno dei passeggeri aveva accusato un malore. Stando a quanto accertato fino ad ora, Abboud era partito dalla Bosnia. Avrebbe poi caricato i migranti al confine tra Italia e Slovenia, stipandoli nel rimorchio. Ha attraversato il Nord Italia fino a Ventimiglia, con l'intenzione di proseguire in Francia. Oltre al mezzo su cui viaggiava, gli agenti hanno sequestrato al tunisino 2 mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita, e quattro telefoni cellulari, probabilmente utilizzati dall'arrestato per accordarsi con altri passeur.