Incendio a Milano in un deposito di rifiuti vicino Quarto Oggiaro

Un vasto incendio è scoppiato nella serata del 14 ottobre in un deposito di rifiuti nell'area Nord di Milano, in zona Bovisasca, vicino Quarto Oggiaro. I vigili del fuoco sono intervenuti con 13 mezzi e hanno circoscritto le fiamme, ma il rogo continua a bruciare. I residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni e un'alta colonna di fumo nero è ancora visibile anche a vari chilometri di distanza. Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, ha diffuso un comunicato in cui spiega: «Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni dell'Azienda regionale per la protezione ambientale (Arpa), si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare in via Chiasserini, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini e via Eritrea. Si prevede che l'incendio durerà per tutta la giornata di lunedì 15 ottobre».