Colpo della banda del Buco in una banca del Portuense

La banda del buco ha colpito ancora. Intorno alle 15 e 45 di lunedì 15 ottobre è stata rapinata la Banca Popolare di Novara al quartiere Portuense, in viale Giuseppe Sirtori nella parte sud ovest di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i rapinatori, almeno cinque, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito attraverso un'apertura nel muro travestiti da operai col volto coperto e indossando parrucche. Una volta entrati hanno aggredito una guardia giurata, disarmandola. Poi con l'arma hanno minacciato i dipendenti per farsi consegnare i soldi. Il vero obiettivo dei rapinatori, però, era accedere nel caveau della banca per mettere le mani su un bottino ben più ingente. Il piano però è fallito perché il direttore dell'istituto, l'unico a essere in possesso dei codici d'accesso, è stato colpito da un malore. Stando ad alcuni testimoni che si trovavano all'esterno dell'edificio, la banda a quel punto si sarebbe liberata degli indumenti da lavoro usati come travestimento e sarebbe poi fuggita a bordo di un'auto bianca prima dell'arrivo della polizia. Nella Capitale è in corso una caccia all'uomo che vede impegnati molti mezzi delle forze dell'ordine e un elicottero.

TENTATATA RAPINA E SPARI IN STRADA A CENTOCELLE

Sempre lunedì mattina, ma in zona Centocelle, in un altro tentativo di rapina sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Due rapinatori a bordo di una moto hanno affiancato l'auto sulla quale viaggiava il titolare di una sala slot per derubarlo. Un colpo ha colpito la carrozzeria mentre il secondo fortunatamente è andato a vuoto. La vittima è uscita dall'auto ed è fuggita a piedi. Anche i due aggressori sono fuggiti.