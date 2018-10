Evacuata la stazione centrale di Colonia per una «presa di ostaggi»

Attimi di paura alla stazione centrale di Colonia, in Germania, dove è avvenuto un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine, che hanno evacuato la zona. Alcuni media come Dpa e Ntv hanno parlato di qualcuno che avrebbe preso un ostaggio in una farmacia. Un commando speciale è intervenuto sul posto. Un portavoce della polizia di Colonia ha dichiarato all'Ansa: «Possiamo confermare che vi sia un ostaggio in una farmacia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna». Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La corrispondente di Ntv ha citato testimoni oculari. La polizia si è messa in contatto con l'aggressore. La zona è stata transennata, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la stessa tivù.