Caso Lodi, i bambini esclusi tornano a mangiare in mensa

Il caso Lodi per il momento pare essere rientrato. Il 16 ottobre sono tornati in mensa i bambini extracomunitari che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa. Il Coordinamento Uguali Doveri, infatti, ha contattato le famiglie che hanno denunciato l'impossibilità o la difficoltà ad accedere alle agevolazioni per pagare meno il buono mensa, spiegando che quando ci sarà da pagare, loro potranno saldare al costo ridotto. Il resto lo metterà lo stesso Coordinamento grazie agli oltre 60 mila euro avuti in donazione in una raccolta fondi.

CONTINUA LA PROTESTA CONTRO IL COMUNE

Nel frattempo, in piazza Broletto sotto i portici del Comune, è iniziato il presidio che durerà 12, organizzato dal Coordinamento Uguali Doveri. L'obiettivo è quello di continuare l'agitazione contro il regolamento sull'accesso alle tariffe agevolate per mense e trasporti perché renderebbe troppo complesso accedervi per gli immigrati. I partecipanti chiedono di bloccare o modificare il regolamento. Abdelrahman El Saidm, che coordina la protesta degli extracomunitari che denunciano come sia impossibile o molto difficile produrre certificati sulle loro proprietà nei Paesi di provenienza, afferma che «su circa 300 domande per ora state ne sono state accolte solo 5, cosa che si ritiene inaccettabile».