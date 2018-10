Allarme di Toninelli sulla sicurezza delle autostrade A24 e A25

Un allarme che, nel caso dovesse essere confermato, richiederebbe un intervento urgente. È quello lanciato dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, secondo cui «alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti». Le parole di Toninelli sono state pronunciate in occasione dell'assemblea dell'Ance e fanno a riferimento ai due tratti autostradali gestiti da Strada dei Parchi, che collegano Lazio e Abruzzo.

«MONITORAGGIO CONTINUO SU PONTI, VIADOTTI E CAVALCAVIA»

«Grazie ai dati condivisi nell'Ainop», ha spiegato Toninelli, «potremo fare quel monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia che abbiamo previsto nel decreto Genova e che ci permetterà di capire dove andare a fare ispezioni, dove sarà dunque necessario investire risorse pubbliche per la manutenzione e dove quindi ci sarà bisogno del vostro intervento e della vostra professionalità per rimettere in sicurezza un'opera pubblica. Esattamente come stiamo già facendo sui viadotti della A24 e A25».

«AL VIA L'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE»

Intervenendo all'assemblea dell'Ance, il ministro ha aggiunto: «Una delle novità del decreto Genova è l'Archivio nazionale delle opere pubbliche. Entro il 30 aprile 2019 dovrà avere tutti i dati. Ogni opera pubblica avrà un codice fiscale e una cartella clinica che ne indicherà lo stato di salute e la percentuale di sicurezza. Grazie a dei sensori collegati a un sistema digitale sapremo quando intervenire». Va detto, a onor del vero, che proprio i due tratti autostradali in questione, A24 e A25, erano stati oggetto di una svista del ministro, che non si era reso conto dell'errore commesso dall’ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture, che aveva di fatto impedito lo stanziamento di 192 milioni per gli interventi antisismici urgenti sulla Roma-L’Aquila.