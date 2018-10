Il Canada legalizza la cannabis di Stato

CIVATI: «ITALIA OSTAGGIO DEL TURBOPROIBIZIONISMO»

Il primo commento sulla svolta canadese in tema di droghe leggere è venuto da Pippo Civati, fondatore di Possibile «Da oggi la cannabis è legale in Canada. In Italia, dopo che nella scorsa legislatura si è persa l'occasione di fare una vera riforma, tutto è bloccato: ostaggio del turboproibizionismo della Lega. Il Movimento 5 Stelle, un tempo convinto sostenitore della legalizzazione, si è arreso anche su questo argomento ai diktat di Salvini».L'esponente di sinistra ha aggiunto : «Il ministro dell'oscurantismo Fontana ha lanciato un'altra crociata contro i negozi che hanno aperto per la vendita della cannabis light. Si vuole cancellare l'unico piccolo passo in avanti compiuto negli ultimi mesi. Lo scopo è evidente: i proibizionisti vogliono eliminare qualsiasi prova del fatto che la legalizzazione della cannabis funziona. In termini di garanzie per la salute, oltre che economici per l'intero Paese».