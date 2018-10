Esplosione in Crimea, cosa sappiamo

ANCORA INCERTA LA DINAMICA DELL'ASSALTO

La dinamica dell'attacco in realtà non è ancora chiara. Gli inquirenti russi hanno riferito che è esplosa una bomba con pezzi di metallo all'interno, salvo poi spiegare che tutte le vittime avevano ferite da arma da fuoco. Il 18enne, del quale non sono ancora state rese note le generalità ma che risiedeva in città, avrebbe agito da solo. Le prime conferme sul fatto che a sparare non fosse stato un commando sono arrivate da alcuni testimoni. Uno studente ha raccontato che al politecnico «un viso familiare ha iniziato a sparare agli studenti, sembra sia uno dei nostri compagni». «Il sospetto assalitore», ha spiegato il leader della Crimea Sergei Aksyonov in tv, «si è sparato. Era al quarto anno. Il suo corpo è stato trovato in biblioteca al secondo piano». Intanto sui social e su Telegram hanno iniziato a circolare le prime immagini dell'assalitore che ha sferrato l'attacco. Il video tratto dalle telecamere di sicurezza mostra un ragazzo biondo che tiene in mano un grosso fucile.