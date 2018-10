Le cose da sapere sull'incendio del capannone a Milano

NON TUTTE LE MASCHERINE SONO EFFICACI

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, molti milanesi si stanno facendo prendere dal panico e comprano mascherine in farmacia. È bene ricordare, tuttavia, che non tutte le mascherine sono efficaci. Soltanto quelle con filtro FFP3 arrivano a trattenere fino al 99% delle particelle eventualmente presenti nell'aria. Si tratta dello stesso modello consigliato per ridurre l’inalazione di polveri sottili nei giorni di forte inquinamento. Il prezzo per un set oscilla tra i 15 e i 30 euro.

A CHE PUNTO SONO LE INDAGINI DELLA PROCURA

Un altro capitolo riguarda l'inchiesta giudiziaria. Come riportato dal quotidiano Il Giorno, sul caso ci sono due fascicoli aperti in procura: il primo, affidato al pm Donata Costa, riguarda le indagini sul rogo doloso; il secondo, nelle mani del pm Sara Arduini, si concentra sul presunto traffico illecito di rifiuti. Gli amministratori della Ipb, società proprietaria del capannone, avevano già segnalato da tempo ai carabinieri movimenti anomali attorno all’area. E i residenti si erano lamentati per «una presenza eccessiva di mosche». A marzo il capannone stesso era stato affittato a un'altra società, la Ipb Italia. Nome quasi identico alla prima, ma tra le due ditte non ci sarebbero legami.