Al via il primo congresso internazionale sulle accise

Venerdì 19 ottobre presso la Real Academia de Medicina de Cataluna di Barcellona si tiene la prima conferenza internazionale in tema di accise. L'evento è organizzato dallo studio legale spagnolo Arola e Greenlane, l'associazione Internazionale dei maggiori studi legali specializzati nel settore imposte e dogane. Il convegno è rivolto alle imprese che hanno a che fare con i diritti di accisa, dai produttori ai distributori. Sono incluse le aziende del settore beverage, quelle che trattano alcol, prodotti energetici per scopi industriali e altre imprese interessate alle tasse "ambientali". Il tema principale della giornata riguarda le sentenze più rilevanti della Corte di Giustizia Europea e su come queste possano influire nei regolamenti di ogni specifica nazione. All'evento partecipano personalità esperte in Diritto Doganale e Fiscale provenienti dal settore industriale.