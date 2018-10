Per Bucci a Genova un nuovo ponte entro il Natale 2019

Nel giorno in cui gli sfollati del ponte Morandi hanno pouto momentaneamente fare rientro nelle loro abitazioni per raccogliere le proprie cose, il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci ha fatto il punto. «Le cose stanno andando nella direzione giusta, credo che saranno rispettati i tempi di cui abbiamo parlato e che daremo un nuovo ponte a Genova entro Natale 2019». «Le cose stanno andando nella direzione giusta», ha aggiunto Bocci, «anche per quanto riguarda gli emendamenti al decreto Genova in tema di rimborsi».

TOTI: «CHIUSA L'EMERGENZA ABITATIVA»

Con il rientro degli sfollati nelle proprie abitazioni per ritirare gli effetti personali, «possiamo considerare conclusa l'emergenza abitativa», ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che si è recato in via Fillak per rendersi conto di persona dell'andamento delle attività. «Ci auguriamo di trovarci qui nel giro di poche settimane», ha aggiunto, «per trovarci a parlare di demolizione e costruzione» del nuovo viadotto.