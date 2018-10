Perché Ilaria Cucchi ha attaccato il generale Nistri

«Ora il generale vuole colpire tutti coloro che hanno parlato». Non ha usato mezzi termini Ilaria Cucchi che, il giorno dopo l'incontro al ministero della Difesa, ha rotto il silenzio e sfogato tutto il suo disappunto sul colloquio avuto con il comandante dell'Arma, Giovanni Nistri, alla presenza del ministro Elisabetta Trenta. «Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico delle scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco, gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà nel mio processo», ha spiegato in una conferenza stampa la sorella di del geometra morto nel 2009 assieme al suo legale Fabio Anselmo.

NISTRI CONTRO I CARABINIERI CHE HANNO PARLATO

Parole, quelle di Nistri, che hanno indignato Ilaria Cucchi, intervenuta in difesa di Riccardo Casamassima e la moglie, Maria Rosati, entrambi carabinieri, che con le loro dichiarazioni hanno permesso la riapertura del processo, e di Francesco Tedesco, il quale ha accusato del pestaggio di Cucchi i coimputati Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. «L'unica cosa che Nistri si è sentito di dirmi è che gli unici testimoni che hanno avuto il coraggio di rompere l'omertà verranno puniti con procedimenti disciplinari di Stato e non ci ha detto il perché», ha spiegato la sorella di Stefano, che ha invece manifestato stima e apprezzamento per la ministra Trenta e alla quale ha chiesto aiuto «contro i post infamanti e violenti partoriti da pagine di Fb e troll in gran parte gestiti da appartenenti a polizia e carabinieri».