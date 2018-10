Parenti dei tre scomparsi in Messico occupano la stazione di Napoli

I FAMILIARI SENZA NOTIZIE DA OTTO MESI E MEZZO

Già in precedenza c'erano state tensioni davanti all'ingresso della Stazione centrale dove il gruppo di parenti dei tre napoletani aveva cercato di accedere nella hall con l'obiettivo di occupare i binari. Le forze dell'ordine li avevano bloccati chiudendo le porte della Stazione. I parenti e gli amici dei tre scomparsi hanno così inveito contro le forze dell'ordine e preso a calci e pugni le porte in vetro della Stazione. Alcuni indossano una maglietta bianca con la foto dei tre scomparsi. La protesta verte sul fatto da oltre otto mesi e mezzo i familiari non hanno più notizie dei loro cari e ritengono che l'impegno delle istituzioni sia stato finora insufficienti. I tre napoletani sono stati prelevati da agenti messicani corrotti - come poi è emerso successivamente - e consegnati nelle mani di presunti appartenenti ai cartelli criminali locali.

TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO

Per l'occupazione dei binari il traffico ferroviario da e per Napoli è stato fortemente rallentato. Dopo una completa interruzione delle partenze e degli arrivi dei treni da e per Napoli Centrale, attorno alle 13 la circolazione è ripresa e si va lentamente normalizzando.