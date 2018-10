Stop ai treni sulla linea Adriatica per un cadavere sui binari

Nuovo incidente sulla linea ferroviaria Adriatica dopo quello del 26 settembre. La mattina del 18 ottobre il traffico dei treni è rimasto sospeso tra le 7.55 e le 8.40 a causa del rinvenimento di un cadavere nell'interbinario, lo spazio tra i due binari, nella tratta tra Pesaro e Fano. A notare il corpo il personale del treno regionale 12015 di Trenitalia, relazione Rimini-Ancona, con 150 viaggiatori a bordo. Secondo i primi accertamenti della polizia ferroviaria il cadavere appartiene ad un uomo, in via di identificazione, che sarebbe stato travolto durante la notte da un treno in transito. Potrebbe quindi essere un suicidio. Il traffico tra Pesaro e Fano è stato interrotto per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Attivato il servizio sostitutivo con bus.

IL 26 SETTEMBRE UN PRESUNTO SUICIDIO NELLO STESSO TRATTO DELLA LINEA ADRIATICA

Il 26 settembre i treni si erano fermati per ore per un'episodio simile avvenuto alla stazione di Fano. Un convoglio che stava procedendo verso Rimini ha travolto un 50enne. I testimoni presenti sulla scena dell'incidente avrebbero visto l’uomo correre di scatto lungo la pensilina della stazione e all’arrivo del treno buttarsi sotto, una versione che aveve avvalorato l'ipotesi di un suicidio. La liena Adriatica era rimasta bloccata per 5 ore in seguito all'episodio.