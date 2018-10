Escherichia coli: ritirati lotti di scamorza Coop e Parmareggio

Nuovo allarme per la salute alimentare. Il ministero della Salute ha deciso di richiamare una serei di lotti di scamorza bianca a fette a marchio Coop e Cuor di Fette Parmareggio per la presenza di Escherichia coli. Il prodotto è distribuito in confezioni da 140 grammi e porta le seguenti caratteristiche.

Fette Coop : lotto 25L18341 con scadenza al 08/11/2018 e lotto 25L18345 con scadenza al 12/11/2018

: lotto 25L18341 con scadenza al 08/11/2018 e lotto 25L18345 con scadenza al 12/11/2018 Fette Parmareggio: lotto 25L18345 con scadenza 12/11/2018 e lotto 25L18345 con scadenza 17/11/2018.

Nella nota del ministero si legge che l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno ha rilevato la presenza di E.coli produttori di shiga-tossine (STEC) VTEC /26 g. La scamorza a fette è stata prodotta nello stavilitmento delle Parmareggio a Montecavolo di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia.