Crescono le espulsioni di presunti jihadisti in Italia

Cresce il numero dei presunti jihadisti o islamisti radicalizzati in Italia ed espulsi per motivi riguardanti i rischi del terrorismo. Il numero è nettamente superiore a quello di tutti i Paesi dell'Unione europea. Nel 2018 la media è salita a 10 soggetti espulsi ogni mese (rispetto agli otto al mese del 2017). Da inizio anno sono stati 105 i provvedimenti presi da ministero dell'Interno, Prefetture e le autorità giudiziaria, raggiungendo quota 340 negli ultimi tre anni.

I soggetti colpiti dal provvedimento di espulsione sono soprattutto maghrebini, tra cui marocchini, tunisini ed egiziani. Seguono persone di nazionalità pakistana, afghana o provenienti delle regioni balcaniche.

CARCERI FOCOLAI DI RADICALIZZAZIONE

Per gli investigatori italiani dell'antiterrorismo, le carceri restano uno dei maggiori focolai per gli estremisti, perché sono un luogo sociale dove si verifica il maggiore numero di scambio di informazioni tra le persone esposte al rischio di radicalizzazione. È sempre in carcere che - riferiscono gli investigatori - molti radicalizzati vengono a contatto e in casi sporadici creano rapporti con esponenti della criminalità organizza, ma finora non è emerso nessun collegamento tra mafie e terrorismo islamico.

ARTA ANILA KAKABUNI, LA RECLUTATRICE DELL'ISIS

L'ultima espulsione è datata mercoledì 17 ottobre quando, appena uscita dal cercere, è stata fatta rientrare in Albania Arta Anila Kakabuni. Il suo compito era quello di reclutare le donne: prima le invitava ad abbracciare l'ideologia dell'Isis, poi le portava su posizioni sempre più radicali, infine le convinceva a partire per la Siria o l'Iraq e a unirsi al jihad che i loro uomini già stavano combattendo contro gli infedeli. Che l'albanese di 44 anni non fosse una figura marginale nel panorama dell'estremismo islamico in Italia, gli investigatori lo sapevano da tempo. Per almeno due motivi: i contatti che aveva, in Italia e nei territori occupati dallo Stato islamico e, appunto, il lavoro svolto per radicalizzare e instradare verso la Siria diversi soggetti.

IL CASO DI MARIA GIULIA SERGIO DIVENTATA FATIMA

La donna era in Italia dal 2003 e viveva a Grosseto con il fratello. Ma il suo nome e soprattutto il suo ruolo vennero fuori, almeno ufficialmente, il primo luglio del 2015 quando le Digos di Milano e Grosseto chiusero l'indagine che portò all'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti estremisti aderenti allo Stato islamico. Secondo le indagini il suo compito era quello di reclutare adepti per l'Isis. E Anila lo ha fatto bene: prima con Maria Giulia Sergio, la prima foreign fighter italiana che ha preso il nome di battaglia di Fatima e che dal settembre del 2014 è in Siria dove assieme al marito Aldo Kobuzi si è unita all'Isis. Sarebbe stata proprio Anila Kacabuni, assieme a Baki Coku - anche lui condannato e già espulso - ad organizzare il "matrimonio 'combinato'" tra Fatima e Kobuzi e anche la loro partenza «verso il territorio dello stato islamico», come si legge negli atti dell'inchiesta coordinata dall'allora aggiunto milanese Maurizio Romanelli, ora alla Dna.