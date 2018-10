I centri per il rimpatrio nel mirino del Garante dei detenuti

Fattori di «gravi criticità» sono stati riscontrati nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio visitati quest'anno dal Garante nazionale per i diritti dei detenuti (Brindisi-Restinco, Palazzo San Gervasio, Bari e Torino). In particolare, si legge nel rapporto, l'assenza di locali in comune e di alcuni elementi di arredo «pregiudicano pesantemente la qualità della vita» nelle strutture e determinano il «rischio di situazioni di degrado anche nell'esercizio dei più elementari diritti primari».

IL VIMINALE: «SFORZI VANIFICATI DAI VIOLENTI COMPORTAMENTI DEGLI OSPITI»

Il Viminale, da parte sua, si è detto «costantemente impegnato» a migliorare i Centri di permanenza per il rimpatrio e a mantenere standard di vivibilità, «nel pieno rispetto dei diritti della persona e della sua dignità». Ma, recita una nota del capo del Dipartimento immigrazione Gerarda Pantalone, «ogni sforzo compiuto, con significativi oneri, viene spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti in danno dei locali e degli arredi, con dirette negative conseguenze sulle loro stesse condizioni di vita».

«VITA ASSIMILABILE A QUELLA DI UN AMBIENTE CARCERARIO»

Il Garante ha evidenziato come i Cpr visitati siano accomunati da alcune criticità, come scarse condizioni igieniche, con pochi bagni e docce, dall'assenza di attività, dalla poca trasparenza, dalla non considerazione delle diverse vulnerabilità. In particolare, il rapporto lamenta l'assenza della sala mensa, ad eccezione del centro di Torino e uno spazio adibito a luogo di culto. Raccomanda che i bagni e docce siano presenti in numero adeguato e accessibili autonomamente dagli ospiti senza necessità di accompagnamento da parte delle forze di polizia. Si segnala inoltre che nelle stanze di pernottamento del Cpr di Palazzo San Gervasio le luci restano sempre accese durante la notte. La vita nei centri, ha osservato il Garante, è apparsa «assimilabile a quella di un ambiente carcerario», con sbarre, talvolta alte cancellate metalliche e l'impossibilità per gli ospiti di muoversi tra i diversi moduli. Chi sta dentro i Cpr vive dunque in una condizione di «mero confino rispetto a una realtà statuale che prima ancora del rimpatrio fisico lo esclude dalla propria collettività, quasi considerandolo come 'non persona'».