Giulia Ligresti in carcere per il caso Fonsai

È stata arrestata Giulia Ligresti, figlia dell'imprenditore Salvatore Ligresti, come conseguenza del patteggiamento a 2 anni e 8 mesi di reclusione concordato a Torino nel 2013 nell'ambito dell'inchiesta Fonsai. Il tribunale di sorveglianza del capoluogo piemontese ha respinto la richiesta di scontare il residuo della pena svolgendo lavori socialmente utili. È scattato così l'ordine di carcerazione. La donna, che aveva proposto di impegnarsi alcune ore alla settimana come designer di arredamento o pr, è stata portata nel carcere di San Vittore a Milano. Tra le motivazioni per cui è stata negata la pena alternativa, ci potrebbe essere il mancato risarcimento del danno. Dopo l'arresto del 17 luglio 2013, Giulia Ligresti era rimasta detenuta per quaranta giorni e la sua scarcerazione era stata al centro di uno scandalo: fortemente provata psicologicamente, la figlia di Salvatore si rifiutava di mangiare e per la sua liberazione - si scoprì in seguito - era intervenuta la ministra degli Interni Annamaria Cancellieri, con una telefonata per "sensibilizzare" al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. Il figlio di Cancellieri, Piergiorgio Peluso, ha lavorato un anno in Fonsai, al termine del quale ha ricevuto una buonuscita da 3,6 milioni di euro.