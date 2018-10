A Matera è rientrata l'emergenza acqua

Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha firmato l'ordinanza di revoca del divieto di utilizzo dell'acqua corrente per fini potabili. Lo ha annunciato il Comune, specificando che «il 20 ottobre le scuole saranno aperte» e che «l'emergenza è cessata». Successivamente si è appreso che durante una riunione a Potenza, nella sede della Regione Basilicata, era emerso che «dalle ultime e ulteriori analisi relative al prelievo del 18 ottobre non è stato riscontrato alcun tipo di inquinamento a Matera, a Craco e a Montescaglioso». Il commissario dell'Azienda sanitaria di Matera, Giuseppe Montagano, «sulla base di tali analisi ha comunicato che è stata inviata al Comune di Matera la proposta di revoca del divieto ad uso potabile dell'acqua».

«SITUAZIONE TORNATA ALLA NORMALITÀ»

La riunione in Regione era stata convocata dalla vicepresidente della Giunta lucana, Flavia Franconi, facente funzioni di presidente in quanto il governatore Marcello Pittella (Pd), coinvolto nell'inchiesta sulla sanità in Basilicata, è sospeso, in base alla Legge Severino dallo scorso 6 luglio. «Da questo momento la situazione è tornata alla normalità», ha detto il vicesindaco e assessore all'ambiente di Matera, Giuseppe Tragni. «Ringraziamo i cittadini materani», ha aggiunto, «per aver collaborato civilmente recandosi in maniera ordinata nei punti predisposti per la distribuzione dell'acqua potabile».

AGITO IN «CONFORMITÀ ALLA LEGGE»

Il provvedimento di revoca del divieto di uso dell'acqua potabile è stato preso «in seguito alla comunicazione ufficiale da parte dell'Azienda sanitaria di Matera (Asm) dei risultati delle nuove analisi effettuate che hanno dato esito negativo. Domani le scuole della città saranno regolarmente aperte». Nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa è inoltre sottolineato che il Comune di Matera ha «agito in conformità a quelle che sono le disposizioni di legge che obbligano il sindaco a prendere provvedimenti a tutela della salute pubblica in presenza di dati ufficiali comunicati dagli enti preposti al controllo e all'analisi dell'acqua corrente».