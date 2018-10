Matera vieta l'uso dell'acqua potabile

Acqua vietata e scuole chiuse per tutti i cittadini di Matera. Non un bel segnale per quella che sarà la Capitale della cultura Europea 2019. A causa del «superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera», con un'ordinanza cautelativa, il sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri, ha infatti vietato «in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione». È stata inoltre disposta la chiusura delle scuole per il 19 ottobre.