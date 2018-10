Il maltempo colpisce ancora il Sud: nubifragio nel Catanese

CENTINAIA DI CHIAMATE AI VIGILI DEL FUOCO

Le operazioni di salvataggio e di soccorso sono ancora in corso e i centralini delle sale operative sono state 'invase' da centinaia di richieste di aiuto. L'elicottero dei vigili del fuoco ha tentato un soccorso nel Messinese, ma ha fatto rientro per le avverse condizione meteo e si è diretto per un sopralluogo dall'alto nelle zone maggiormente colpite per effettuare anche eventuali recuperi dall'alto.

NEL SIRACUSANO GENTE SOCCORSA SUI TETTI

IL nubifragio ha creato gravi allagamenti anche nel Siracusano, ai confini con la provincia di Catania. I territori maggiormente colpiti quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella. In alcune aziende agricole e in case di campagna le persone hanno trovato rifugio sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un quarto velivolo dei pompieri è in arrivo dalla Campania. In contrada Trigona una persona è stata soccorsa e salvata dall'equipaggio dei vigili del fuoco che l'ha imbragata e sollevata col verricello. In contrada Cuccumella un'azienda agricola ha chiesto soccorso per il personale e il bestiame per l'acqua alta. Ci sono state persone che, sebbene sui tetti di case di campagna, hanno invece rifiutato il salvataggio, preferendo attendere il soccorso da terra.