A lezione da Lorella Carimali, la migliore prof d'Italia

L'IDEA DI UN IMPEGNO DIRETTO IN POLITICA

Ma se l’insegnamento è davvero passione civile, allora va inteso come impegno che fortifica l’essere cittadino, e che dota i giovani di strumenti critici per affrontare una società complessa, sempre più competitiva e che difficilmente concede tempo di recupero a chi rimane indietro. Un impegno la cui componente politica è evidente, e da cui Carimali pare proprio non volersi sottrarre, convinta che il vero cambiamento – non quello dei governi che si autodefiniscono tali – passi attraverso una visione sistemica matematica a lungo respiro. Che siano le premesse per un futuro impegno diretto in politica è tutto da vedere, ma di certo alla professoressa non mancherebbe il coraggio di mettersi in gioco. E, a domanda, non lo nega. Troppo intellettualmente libera per sottrarsi alla domanda «perché non scende in campo?». Ci sarebbe da augurarselo, se non altro per rinverdire la schiera degli amministratori della Cosa pubblica con l’entusiasmo di nuovi protagonisti, portatori di professionalità ed esperienze tutt’altro che improvvisate. Auspicio controcorrente, specie nell’epoca in cui uno vale uno e in cui, troppo spesso, anche la matematica si trasforma in un’opinione.