Malato, licenziato e mai reintegrato: la storia di Minutiello

La sentenza è stata scritta in forza del D.L. 76/2013, poi convertito in legge 99/2013, che, come si legge nell’ordinanza, ha «introdotto una novità nel diritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità: l’obbligo, per tutti i datori di lavoro, di adottare accomodamenti ragionevoli nell’ambiente di lavoro per garantire parità di condizioni (cfr. art. 3, comma 3-bis, d.lgs.216/2003)». E proprio sulla questione degli «accomodamenti ragionevoli», cioè gli adeguamenti a cui l’azienda avrebbe dovuto ottemperare per garantire un posto di lavoro a Minutiello, fa perno il dispositivo del tribunale di Ivrea. Per il giudice l’azienda era in grado di trovare mansioni alternative che le avrebbero consentito, senza «sproporzionati» o «eccessivi» oneri, di evitare il licenziamento.

L'APPELLO DELLE RSU E L'IMPEGNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il 25 settembre scorso il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta «a mettere in campo tutte le azioni possibili per indurre l’azienda a rispettare la sentenza». Il provvedimento, proposto dal consigliere Marco Grimaldi di Liberi e Uguali, ha avuto il supporto di tutta l’Aula. Il 30 settembre le Rsu della Teknoservice e le sigle sindacali Cgil, Fit-Cisl, Ultratrasporti e Fiadel, in un comunicato congiunto hanno espresso «un accorato appello all’azienda e alle istituzioni, affinché si trovino immediatamente, per lo stesso lavoratore, soluzioni idonee che possano garantire occupazione e salario a un padre di famiglia, “….colpevole solo di essersi ammalato”».

LA PREOCCUPAZIONE DELL'AZIENDA È CREARE UN PRECEDENTE

Nonostante le pressioni, l’azienda non intende compiere alcun passo indietro. Per il 16 gennaio 2019 è convocata l’udienza in merito al ricorso presentato dalla Teknoservice. In quella sede l’azienda ribadirà la contrarietà a un provvedimento che considerano, stando a una nota stampa del primo ottobre 2018, «profondamente ingiusto […], in netto contrasto con il principio di contemperamento di due diritti entrambi costituzionalmente garantiti. Da una parte il diritto al lavoro e alla salute, e dall'altra il principio della libertà di impresa e di organizzazione da parte dell'imprenditore». Nel frattempo, sempre da fonti aziendali, arriva la disponibilità a trattare per risolvere la questione al di fuori dei confini della sentenza. Un’offerta irricevibile per la controparte rappresentata dall’avvocato Silvia Ingegneri. Per il lavoratore si chiede innanzitutto il rispetto della sentenza che obbliga al pagamento del risarcimento e degli stipendi arretrati, oltre al reintegro. La questione economica e l’intenzione di non creare il precedente rappresentano il vero oggetto del contendere di un braccio di ferro destinato durare almeno sino all’udienza di ricorso del prossimo gennaio.

IL CASO FIAT E IL CASO CASTELLAMMONTE

In Italia di reintegri e di sentenze sul lavoro parzialmente disattese se ne è parlato molto ai tempi della nota vicenda dei tre operai della Fiat di Melfi licenziati nel 2010. In quel caso la partita si giocò tutta sul fronte delle relazioni industriali: ai lavoratori venne contestata l’interruzione illegittima della catena di montaggio durante un manifestazione. Di fronte alla sentenza del tribunale che impose il reintegro dei tre operai, la Fiat di Sergio Marchionne ne impedì il ritorno in fabbrica ma non mancò di versare gli stipendi. A Castellamonte, invece, i cancelli all’ombra della ciminiera dai mattoni rossi rimangono chiusi. E sul conto di Franco Minutiello non c’è traccia dei bonifici.