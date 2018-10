Le polemiche per il cavallo morto durante il Palio di Siena

Ennesima morte di un cavallo sul tufo di piazza del Campo. L'edizione straordinaria del palio di Siena, dedicata ai cento anni dalla fine della prima Guerra Mondiale e vinto da Tortuca, si è chiusa con il decesso di Raol, una sauro di otto anni della contrada della Giraffa infortunatasi il 20 ottobre alla zampa anteriore destra. La notizia è stata anticipata in mattinata dall'Alleanza popolare ecologista e confermata in serata dallo stesso comune toscano che ha espresso il proprio dispiacere rimandando al mittente le polemiche che stavano già montando.

ANIMALISTI ALL'ATTACCO: «PALIO MINACCIA L'INCOLUMITA' DEI CAVALLI»

«Non accettiamo provocazioni da chiunque abbia solo l'interesse a farsi pubblicità, non conoscendo la nostra cultura, tradizione, rispetto e cura dei cavalli», ha scritto il comune di Siena in una nota. Sul piede di guerra le associazioni animaliste che annunciano il ricorso alla giustizia per quello che, stando alle cifre della Lav, dovrebbe essere il cinquantesimo cavallo morto durante la manifestazione di piazza del Campo». La storia, con i frequenti e ripetuti incidenti di questi anni, ci dice che il Palio di Siena rappresenta una seria e concreta minaccia per l'incolumità degli animali», ha affermato il presidente nazionale dell'Enpa, Carla Rocchi, che ha definito il Palio uno «strumento di marketing, anche politico».

BRAMBILLA: «ITALIA PUO' FARE A MENO DEL PALIO»

L'Ente Nazionale Protezione Animali è tornata a chiedere «lo stop a sagre, corse, palii, manifestazioni popolari, che prevedano l'impiego o, peggio, lo sfruttamento di animali». Sull'episodio è intervenuta anche l'ex ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla. «Penso da sempre che l'Italia potrebbe fare a meno del Palio di Siena e che non ci sia nulla di nobile o di 'culturale' nel maltrattare animali per il divertimento umano solo perché questa è la tradizione», ha detto. «Per i cavalli il Palio di Siena è e resta un inferno. Lanciare cavalli a folle velocità su tracciati con quei raggi di curvatura è una grave forma di maltrattamento che provocherà sempre incidenti mortali».

UTLIMO INCIDENTE MORTALE NEL 2015

L'ultimo incidente mortale del genere è stato registrato nel 2015, quando rimase vittima di un infortunio Periclea, una cavalla di 7 anni all'esordio nella manifestazione. Anche in quel caso la causa fu la rottura della zampa anteriore destra che costrinse i veterinari della clinica "Il Ceppo" (la stessa dove era ricoverato Raol) ad abbattere la cavalla.