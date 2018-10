Le polemiche per la pubblicità della Uliveto sulla nazionale di volley

Doveva essere un omaggio alle azzurre del volley per festeggiare l'argento ottenuto ai mondiali di pallavolo contro la Serbia, ma si è trasformata in una violenta polemica. La pubblicità a tutta pagina dell’acqua Uliveto apparsa sulle pagine di Repubblica e Corriere ha attraversato i social. In molti hanno fatto notare su Facebook e Twitter che nella foto una bottiglia copre parte dell'immagine, di fatto rimuovendo una delle atlete simbolo della nazionale: Paola Egonu, una delle trascinatrici durante il mondiale giapponese.

ERRORE O SCELTA VOLUTA?

Molti hanno fatto notare come nella pubblicità che celebrava l'Italvolley maschile non mancasse nessuno e che la scelta di togliere dalla foto l'atleta di origine nigeriana fosse stata intenzionale. Ma forse potrebbe trattarsi di una svista, seppur assurda e bizzarra, anche perché nella pubblicità viene coperta anche Serena Ortolani. Nei giorni scorsi, mentre le azzurre avanzavano nella competizione, i profili social della Uliveto celebravano le imprese delle ragazze postando ogni tipo di foto, dov'erano presenti sia Paola Egonu che Miriam Sylla, l'altra atleta azzurra di origini africane. È possibile che l'azienda torni sulla faccenda ma è anche vero che sempre nei giorni scorsi non erano mancate le pubblicità in cui compariva tutta la squadra.