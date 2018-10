A Claviere resta il presidio della polizia

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è perentorio: «L'Italia non cambia linea». E, in seguito alla missione dei funzionari del Viminale al confine del Monginevro, si dice in attesa di incontrare il suo collega francese e insiste: «A Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi. L'aria è cambiata: noi, a differenza del Pd, proteggiamo le frontiere e non abbassiamo la testa». Per perfezionare le misure già adottate in alta Valle di Susa, e controllare il corretto adempimento delle procedure di respingimento degli immigrati dalla Francia, da Roma è arrivato il prefetto Massimo Bontempi, direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere. Che, dopo una riunione tecnica a Torino col questore Francesco Messina, si è recato alla frontiera di montagna.