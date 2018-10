Il maggiore Luciano Soligo indagato nel processo Cucchi

CHI SONO I CARABINIERI ACCUSATI DI FALSO

Con l'iscrizione nel registro degli idagati del maggiore Soligo, i carabinieri accusati di aver falsificato o soppresso documenti per nascondere la reale dinamica della morte di Cucchi salgono in tutto a quota cinque:

il maggiore Luciano Soligo

il maresciallo Roberto Mandolini

il luogotenente Massimiliano Colombo

il carabiniere scelto Francesco Di Sano

il piantone Gianluca Colicchio

LE ULTIME TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

Dopo le dichiarazioni messe a verbale dal vice brigadiere Francesco Tedesco, già imputato per omicidio preterintenzionale ma anche accusatore di due colleghi, i carabinieri Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, le nuove indagini della procura di Roma puntano a capire chi abbia ostacolato la ricerca della verità, cercando di fare chiarezza sulla presunta catena di minacce, omissioni e atti falsificati. Il nuovo filone d'inchiesta è composto da due fascicoli: uno per falso ideologico, l'altro per soppressione di documento pubblico. Così sono finiti indagati i carabinieri che ebbero a che fare con le annotazioni sullo stato di salute di Cucchi e con il suo fotosegnalamento. Tra loro Francesco Di Sano, in servizio alla stazione di Tor Sapienza che ebbe in custodia Cucchi, e il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma dove Cucchi arrivò dopo essere stato picchiato, secondo l'accusa, durante il fotosegnalamento. La loro posizione si è aggravata in seguito alle dichiarazioni di Tedesco (leggi anche: Quando Tedesco fece litigare Ilaria Cucchi e Salvini).

L'IPOTESI DI UNA VERSIONE ALTERNATIVA DA FORNIRE AI SUPERIORI

Sotto la lente degli inquirenti ci sono infatti gli interlocutori del comandante della stazione Appia, il maresciallo Roberto Mandolini, imputato per falso e calunnia. In particolare l'interlocutore di una telefonata che avvenne alla presenza di Tedesco, durante la quale Mandolini avrebbe chiesto di modificare le annotazioni redatte dai militari in servizio presso la stazione di Tor Sapienza nella notte del 16 ottobre 2009, quando fu fermato Cucchi. Atti che in effetti furono modificati, eliminando dettagli sulle condizioni di salute di Stefano. Ad ammettere le alterazioni è stato lo stesso Di Sano, precisando durante il processo di aver ricevuto in tal senso «un ordine gerarchico». Su una delle annotazioni modificate è apposta la firma del piantone Gianluca Colicchio, subentrato a Di Sano nella custodia di Cucchi, e ritenuto l'autore di un'ulteriore annotazione "ritoccata". Colicchio ha ricordato di fronte ai giudici di aver scritto che Cucchi «dichiarava di avere forti dolori al capo, giramenti di testa, tremore e di soffrire di epilessia». Ma non ha riconosciuto come sua l'annotazione, riportante la stessa data e lo stesso numero di protocollo, in cui si legge che l'arrestato «dichiara di soffrire di epilessia, manifestando uno stato di malessere generale verosimilmente attribuito al suo stato di tossicodipendenza e lamentandosi del freddo e della scomodità della branda in acciaio». Ancora più anomale le due annotazioni di servizio a firma Di Sano. Nella prima, il militare scrive che Cucchi «riferiva di avere dolori al costato e tremore dovuto al freddo e di non potere camminare»; nella seconda annota che Stefano dichiara di «essere dolorante alle ossa sia per la temperatura freddo/umida che per la rigidità della tavola da letto». L'ipotesi è che tutte le modifiche fossero state richieste per coprire l'avvenuto pestaggio e creare una versione alternativa sulle condizioni di Cucchi dopo l'arresto, da fornire poi ai superiori nell'ambito di un'indagine interna all'Arma dei carabinieri.