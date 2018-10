San Marino nega il soccorso a una ragazza perché italiana

Prima gli italiani? No, prima i sanmarinesi. Cortocircuiti del sovranismo, si direbbe. È accaduto che una 17enne rimasta ferita in un incidente stradale a Montellicciano, a pochi km dal confine con San Marino, è stata rifiutata dall'ospedale della Repubblica del Titano perché italiana. A raccontare la vicenda è stato il Resto del Carlino. Secondo la ricostruzione di Michele Nardella, il medico del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente, alla richiesta della centrale operativa di poter ricoverare la ragazza con probabili politraumi all'ospedale di San Marino, il più vicino al luogo dell'incidente e raggiungibile in meno di cinque minuti, la segreteria avrebbe replicato chiedendo se fosse sanmarinese. «Alla risposta che era italiana», ha raccontato il medico, «hanno immediatamente negato l'ingresso in ospedale della nostra ambulanza. Così siamo stati costretti a portare la ragazza all'ospedale di Urbino, distante 25 chilometri di strada tortuosa impiegandoci quasi un'ora prima di arrivare, condannando la giovane a piangere per i sobbalzi che è stata costretta a subire dovendo percorrere strade tortuose e piene di buche».

«SIAMO DI FRONTE ALL'APARTHEID SANITARIA»

«È un comportamento indegno», ha denunciato Nardella al Carlino, «siamo di fronte all’apartheid sanitaria e umanitaria da parte di uno Stato. Per le autorità di San Marino, un ferito italiano può anche morire al confine ma loro non vanno ad aiutarlo perché non è un loro cittadino. Allora se è grave lo portiamo a Rimini. E non è certo la prima volta che accade». Il medico si riferisce alla mancata accettazione di pazienti in codice rosso ospiti di una casa di riposo a 200 metri dal confine. «Fino a 10 anni fa», ha concluso il medico, «gli accordi erano diversi perché San Marino accettava di prestare le prime cure a chiunque. Poi hanno chiuso le porte e prendono solo i loro concittadini. Ma questo non ha nulla a che fare con lo slogan che troneggia alle porte della Repubblica, ossia San Marino, la democrazia più antica del mondo. Un comportamento come questo, di rifiutare le cure immediate a persone anche in grave pericolo di vita, è tutto fuorché esempio di democrazia e umanità».