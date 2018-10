Fatto e Travaglio condannati per diffamazione di Tiziano Renzi

Tiziano Renzi ha vinto la sua partita contro Il Fatto Quotidiano e il direttore Marco Travaglio. Il padre dell'ex premier ha vinto la causa civile per diffamazione contro il Fatto. La conferma è arrivata dal figlio Matteo che ne ha dato notizia sui social: «Marco Travaglio, una sua collega, la società del Fatto Quotidiano sono stati citati in giudizio da Tiziano Renzi per numerosi articoli. Oggi la prima sentenza. Travaglio con i suoi colleghi è stato condannato a pagare a mio padre 95.000€: è solo l'inizio».

LA STORIA PROCESSUALE ARTICOLI DEL 2014

Tiziano Renzi, che aveva chiesto un risarcimento di oltre 300 mila euro, aveva citato in giudizio il giornale per una serie di articoli legati alla vicenda che Chil Post e la Mail Service SRL pubblicati nel 2014. Due anni dopo, nel 2016, il gip di Genova ha archiviato l'indagine per bancarotta fraudolenta nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, la madre dell'ex sindaco di Firenze, per la questione legata alla Chil Post.