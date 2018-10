Cinque curiosità sulla mortadella

1. FARCIMEN MORTARUM: LE ORIGINI ROMANE

La mortadella ha origini antichissime. Grazie a testimonianze storiche precise, è possibile collocarle con una certa sicurezza in epoca romana. Lo conferma il ritrovamento di due stele risalenti ai primi secoli dopo Cristo, oggi conservate al Museo civico archeologico di Bologna, che commemorano un defunto con le effigi di sette maiali e un mortaio. Un’incisione rammenta la particolare abilità dell’uomo nel realizzare tale Farcimen mortatum. Queste parole latine, secondo gli studiosi, stanno a indicare un insaccato ricavato con carne suina lavorata in un mortaio: quello che oggi, con un nome molto simile, chiamiamo mortadella. Nel corso dei secoli, purtroppo, questa specialità venne dimenticata. Solo nel tardo Medioevo è stata riscoperta (e perfezionata) dai bolognesi, che ne hanno fatto uno dei loro simboli.

2. LA MORTADELLA VA TAGLIATA FINE. MA QUANTO?

Per sapere quanto fine va affettata la Mortadella, basta andare per le vie del centro di Bologna. Secondo il cartello del 1720 esposto di fronte la salumeria Simoni, in via Drapperie, la mortadella soprafina va tagliata così sottile che guardando la fetta in trasparenza si deve vedere il santuario di San Luca. Questa è la regola, non si sgarra. In occasione del Mortadella Day si svolgerà la gara della coltellina. Vincerà chi riuscirà adottenere la fetta più sottile (e integra) possibile. A disposizione gli sfidant avranno una mortadella da 150 chili.

3. LA RICETTA ORIGINALE

La ricetta originale della mortadella è rigida e il disciplinare di produzione è stato approvato dall’Unione europea. La carne è esclusivamente di suino (spalla, magro di guanciale e/o di prosciutto fresco, gola, trippini e lardelli), la concia è composta da sale, pepe nero in grani, macis, coriandolo, polpa d’aglio pestato. La cottura è realizzata esclusivamente in forno in stufe di pietra; l’insaccatura è consentita soltanto con la vescica di suino. Il colore è più scuro, il profumo è meno aggressivo e più complesso (si sente al taglio), al gusto è dolce e delicata.

4. MORTADELLA: NON SOLO BOLOGNA

Per i puristi della mortadella, l'originale è solo quella bolognese, ma ci sono altre città che la producono. Nella città di Prato la si prepara una con gli scarti della carne suina usata per la finocchiona. L'affettato venne quasi dimenticato negli Anni 50, per poi tornare di moda recentemente. Anche in Piemonte si prepara una specie di mortadella, il fidighin. Il tipo di carne e il colore, però, sono differenti rispetto alla ricetta emiliana: si tratta di un di un bel rosso scuro, e viene utilizzato il fegato di maiale aromatizzato con il Barbera.

5. I VALORI NUTRIZIONALI

La mortadella è ricca di grassi e apporta generose quantità di colesterolo. Questi aspetti la rendono un alimento inadatto all'alimentazione per soggetti affetti da iperolesterolemia. Detto questo, il salume di Bologna resta un alimento altamente energetico e ricco di sodio, fosforo, ferro e proteine ad elevato valore biologico.