Lo sfratto di CasaPound a Roma rinviato tra le tensioni

«Se entrate sarà un bagno di sangue» . Con queste parole i militanti di Casapound si sarebbero rivolti ai militari della Guardia di finanza, costretti così a rimandare lo sgombero del quartier generale delle 'tartarughe' all'Esquilino, concordato in realtà da diversi giorni tra gli agenti della Digos e i leader del partito.

UN EDIFICIO OCCUPATO DAL 2003

L'espisodio, raccontato dal Corriere della Sera, è andato in scena il pomeriggio 23 ottobre: le Fiamme gialle, inviate allo stabile di via Napoleone III dalla procura della Corte dei Conti, hanno provato a entrate nell'edifico, di proprietà del Comune, con l'obiettivo di determinare i danni causati al pubblico erario dall'occupazione partita il 27 dicembre 2003.Ma l'operazione si è risolta in un nulla di fatto.

L'INGRESSO CONCORDATO DEI MILITARI

Secondo quanto scritto dal Corriere Digos, Finanza e militanti di CasaPound avrebbero «concordato un ingresso» ad alcune condizioni. «La procedura, piuttosto irrituale era stata messa a punto il 15 ottobre scorso. In quell’occasione si era deciso, a voce (nulla è stato mai formalizzato per iscritto) di consentire un’ispezione a determinate condizioni, una delle quali era di non entrare negli appartamenti, ma di limitarsi a ispezionare gli spazi comuni». Poi, però, sarebbe cambiato qualcosa e, quando i finanzieri si sono presenti in via Napoleone III, i militanti si sarebbero opposti all'ingresso nel palazzo delle Fiamme gialle. «Nessuna perquisizione è stata eseguita nello stabile di via Napoleone III», recita una nota del presidente di CasaPound Italia Gianluca Iannone. «Non c'è davvero più limite alle fake news».