Le cose da sapere sul vasto incendio nell'Agordino

ROGO ALIMENTATO DA FÖHN E CALDO

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state rese difficili da un forte vento di föhn che spirava sulla zona, impedendo l'utilizzo degli elicotteri. Lo ha sottolineato l'Arpav di Belluno spiegando che nell'area montana sono stati registrati valori termici eccezionalmente alti per il mese in corso. A Feltre si è raggiunta una massima di 30,5 gradi e a Belluno 29.2. Caldo molto insolito anche ad Agordo (27,5) e a San Martino d'Alpago dove si sono raggiunti i 25,2. In queste località sono stati battuti i record di temperatura massima per ottobre. È stato segnalato un forte vento che ha soffiato in quota e a tratti anche nelle valli. Sulle vette dolomitiche a 3 mila metri si sono superati i 110-120 chilometri l'ora. Ad Agordo, in particolare, nell'area dove è avvenuto il rogo, le raffiche sono state di 71 chilometri orari, a Cortina di 77 e a Longarone di 64.