La Consulta chiede alle Camere di legiferare sul fine vita

La Corte costituzionale, nel rendere nota la decisione presa in camera di consiglio sulla questione relativa all'aiuto al suicidio, specifica che la relativa ordinanza sarà depositata a breve. E resta ovviamente sospeso il processo a quo, ossia il procedimento nei confronti di Marco Cappato di fronte alla corte d'assise di Milano, che aveva inviato gli atti alla Consulta. La questione di legittimità sull'art. 580 del codice penale era infatti stata sollevata dalla Corte d'Assise milanese proprio nell'ambito del processo a Cappato. Per quanto riguarda le Camere, è ferma in Parlamento dal 13 settembre 2013 una legge di iniziativa popolare presentata dall'associazione Coscioni con 67mila firme in calce.

CAPPATO: UNA NUOVA VITTORIA DELLA NONVIOLENZA

Soddisfatto l'attivista Marco Cappato: «Il pronunciamento della Corte Costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per fare ciò che chiedevamo da cinque anni. È un risultato straordinario, arrivato grazie al coraggio di Fabiano Antoniani (Dj Fabo, ndr.) e alla fiducia che Carmen e Valeria mi hanno fatto per la mia azione di disobbedienza civile. E' dunque di fatto un successo - un altro, dopo la vittoria sul biotestamento! - di Fabo e della nonviolenza, oltre che delle tante persone malate che, iniziando da Luca Coscioni e Piergiorgio Welby e finendo con Dominique Velati e Davide Trentini, in questi 15 anni hanno dato corpo alle proprie speranze di libertà. Ora il Parlamento ha la strada spianata per affrontare finalmente il tema, e per discutere la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, come sta accadendo nel Parlamento spagnolo». L'altro appuntamento, ricorda Cappato, sarà l'udienza del 12 novembre a Massa nei «confronti di Mina Welby e miei per la morte di Davide Trentini. La nostra di disobbedienza civile, condotta con Mina Welby e Gustavo Fraticelli, continua». Cappato ha ricordato di aver aiutato con l'associazione «650 persone a reperire informazioni per interrompere le proprie sofferenze. Questa era la ragione della nostra disobbedienza civile, oggi è anche la richiesta della Corte Costituzionale che chiede al Parlamento di assumersi le proprie responsabilità».

FILOMENA GALLO: DECISIONE STORICA

«È una decisione storica, che a mia memoria non ha precedenti, perché non si limita a un monito al Parlamento, ma dà un monito con termine, indicando una data entro cui deve legiferare. Si tratta di un modello mutuato dalla Corte costituzionale tedesca, che ha poteri ordinatori nei confronti del Parlamento. Inoltre la Consulta ha evidenziato che nel nostro ordinamento c'è un vuoto di tutela su questo fronte». Così Filomena Gallo, uno dei legali del caso Cappato-Dj Fabo e segretario dell'associazione Coscioni, dopo la decisione della Corte.