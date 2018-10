Cosa sappiamo sul crollo della scala mobile nella metro di Roma

L'ATAC SI DIFENDE: «MANUTENZIONI EFFETTUATE REGOLARMENTE»

In giorno dopo Atac, l'azienda del trasporto capitolino fa sapere che ancora non sono chiare le cause dell'improvviso cedimento a gran velocità della scala mobile esi è difesa: «Sulla scala mobile in questione», ha garantito l'azienda in una nota, «sono stati effettuati regolarmente gli interventi di manutenzione, le verifiche e le prove dei dispositivi di sicurezza secondo quanto previsto dal piano di manutenzione e dalla normativa». L'assessore alla Città in movimento di Roma capitale, Linda Meleo, ha precisato che «abbiamo messo a bilancio 2018-2020 risorse per un importo di 11 milioni di euro per la sostituzione e manutenzione di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori delle metro». Precisando però che c'è ancora tutto da fare perchè sono «interventi per cui Atac sta predisponendo gli atti di gara e che i lavori che saranno effettuati nel 2019«», ha spiegato Meleo.

SALVINI: «DECINE DI TIFOSI UBRIACHi CHE FACEVANO CASINO»

Il gorno dopo il crollo si sono moltiplicati gli interventi istituzionali. Chi non sembra avere dubbi sulle cause del cedimento è il ministro dell'Interno Salvini: «Mi sembra che ci fossero decine di ubriachi pseudo tifosi di una squadra russa che facevano casino e le scale mobili non sono fatte perchè la gente ci salti sopra», ha detto ai microfoni di Rtl 102,5 «nella metro di Roma ci sono anche problemi di manutenzione? Ci credo. Anche nella mia efficientissima Milano ci sono scale mobili e ascensori per disabili fermi da tempo immemore, senza una spiegazione plausibile». Da Mosca è arrivato un doppio messaggio alla sindaca Raggi: il premier Conte ha fatto sapere di «essere molto dispiaciuto per questo incidente che poteva avere conseguenze anche peggiori», riferendo anche della «gratitudine del presidente Putin alla sindaca di Roma per l'assistenza fornita ai tifosi russi coinvolti nell'incidente in metropolitana e anche al personale medico che ha prestato soccorso».