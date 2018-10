Morte di Desirée, Salvini contestato a San Lorenzo

SALVINI: «È ORA DI RISPETTARE LE REGOLE»

«È l'ora di riportare le regole, ci sono stabili occupati da anni e vedremo di essere più coraggiosi, non sono occupanti per necessità», ha detto il ministro. Salvini, a causa delle proteste, ha deciso di non visitare il palazzo occupato in cui sarebbe avvenuta la tragedia. Ma ha rilanciato: «Andiamo a chiedere conto a chi ha mal gestito Roma per anni» chiedendo ai cittadini di «segnalare» le situazioni a rischio. «Ho chiesto al procuratore della repubblica di usare il pugno di ferro», ha aggiunto. E ancora: »C'è una scaletta per gli sgomberi in base alla pericolosità sociale».

«CONTESTATORI? IMBECILLI CHE DIFENDONO I DELINQUIENTI»

Il ministro dell'Interno ha poi bollato i contestatori che gli hanno impedito di entrare nello stabile del quartiere come «fenomeni che difendono i delinquenti». «Ci sono trenta ragazzotti dei centri sociali che preferiscono gli spacciatori ai cittadini, sono affari loro» ha detto Salvini promettendo di tornare sul luogo nei prossimi giorni.