Cosa prevede la nuova legge sul voto di scambio

L'OPPOSIZIONE: «COSÌ SI STRINGONO LE MAGLIE»

Il nuovo 416 ter ha fatto insorgere le opposizioni. L'accusa principale è quella di un restringimento delle maglie con il rischio di rendere più difficili i processi. Per l'ex procuratore anti mafia Pietro Grasso, oggi senatore di Leu, «la parte in cui si elimina il riferimento al "metodo mafioso", nel sostituire tale riferimento con la riferibilità della promessa di procurare voti soltanto da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p., rischia di comportare un restringimento dell'applicazione della norma, soprattutto se si dovesse arrivare alla estrema conseguenza della consapevolezza dell'esistenza di una condanna definitiva ai fini della configurazione delle rispettive responsabilità». Per i detrattori il rischi sono sostanzialmente due: da un lato che non ci possa essere punibilità se chi riceve i voti non conosce l'eventuale condanna per 416 bis dell'inidiziato; dall'altro che il reato possa essere perseguito solo in presenza di una condanna definitiva per mafia.

CONTRARIE ANCHE LE ASSOCIAZIONI ANTI-MAFIA

Federico Anghelé, responsabile policy di Riparte il futuro, ha accusato il parlamento di non aver tenuto: «nessuna audizione per consultare nel merito gli esperti, i membri della precedente Commissione Antimafia, della procura nazionale Antimafia o delle associazioni che tanto si sono spese su questi temi negli anni passati». Dura anche la posizione di Libera che a ridosso del voto aveva detto: «Siamo fortemente perplessi, approvare tale modifica significa fare un passo indietro, si rischia una paralisi dei processi. Siamo davanti ad un provvedimento che presenta lacune ed elementi a rischio di incostituzionalità»,

IL RISCHIO DI INCOSTITUZIONALITÀ

Secondo Riparte il Futuro la nuova legge rischia anche di non superare un eventuale vaglio della Consulta: C'è, secondo l'associazione, un «forte rischio di incostituzionalità, come ad esempio l’equiparazione delle pene tra 416bis (appartenenza all’associazione di stampo mafioso) e 416ter, che violerebbe il principio di proporzionalità più volte richiamato dalle sentenze della Corte Costituzionale e già emerso nel dibattito politico a suo tempo, in occasione della precedente modifica dell’articolo».