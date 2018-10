Trovate due bombe indirizzate a Clinton e Obama

Due bombe sono state intercettate prima di essere recapitate a Hillary Clinton e a Barack Obama. Il Secret service, l'agenzia federale degli Stati Uniti, ha parlato di ordigni rinvenuti nelle procedure di controllo della posta. Dovevano essere inviati agli uffici dell'ex segretario di Stato e dell'ex presidente, e non nelle residenze private. I congegni sono simili a quello rinvenuto lunedì 22 ottobre nella cassetta della posta dell'abitazione del miliardario filantropo George Soros, la cui abitazione si trova poco fuori dalla città di New York. Il pacco sospetto inviato ai Clinton sarebbe costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva. È stato fatto detonare dagli artificieri. Nessuna rivendicazione è giunta alle autorità, come per il caso di Soros. Secondo il Secret service, che ha avviato un'indagine a tutto campo, ha spiegato che dietro le bombe dovrebbe esserci la stessa mano. Al lavoro anche l'Fbi per identificare i responsabili.