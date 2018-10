Ritrovata bomba, bloccata la circolazione dei treni sulla Bologna-Verona

Trenitalia (Gruppo di Ferrovie dello Stato) giovedì 25 ottobre ha decretato un servizio sostitutivo con autobus per i treni regionali fra Crevalcore e Poggio Rusco. È stata potenziata l'assistenza alle persone nelle stazioni di Bologna Centrale, Crevalcore e Poggio Rusco. «Fino alle 17», ha fatto sapere il gruppo ferroviario, «prosegue la riprogrammazione dell'offerta commerciale. I treni a lunga percorrenza continueranno a essere deviati via Padova e via Milano, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di circa 90 minuti, mentre andrà avanti il servizio sostitutivo con autobus per i treni regionali fra Crevalcore e Poggio Rusco». L'eventuale prolungamento della sospensione del traffico oltre le 21, ora di inizio dello sciopero generale di 24 ore, potrebbe avere delle ripercussioni anche sui servizi previsti nella giornata del 26 ottobre. (Leggi anche: l'articolo sullo sciopero dei treni del 25 e 26 ottobre).

I PRECEDENTI

Non è la prima volta il 22 settembre 2018 venne trovata, sempre in provincia di Bologna, nei pressi del fiume Savena, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale. La scoperta fu fatta dall'Autorità di Bacino della Regione, durante alcuni lavori di messa in sicurezza delle sponde. L'ordigno, di circa 100 libbre, si trovava a ridosso della frazione di Rastignano, nel Comune di Pianoro. Per mettere in sicurezza gli abitanti, la giunta comunale ordinò l’evacuazione dell’intera zona a rischio. Fortunatamente non ci furono danni.