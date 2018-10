Strasburgo condanna l'Italia per il 41bis a Provenzano

La «gravità della situazione», ha osservato ancora la Corte nella sentenza, doveva quindi essere presa in considerazione con maggiore attenzione nel decidere il rinnovo del carcere duro. I giudici hanno evidenziato che nella decisione non c'è stata invece alcuna menzione dello stato mentale del boss e che è mancata «una valutazione autonoma del ministero della Giustizia sulle condizioni di Provenzano al momento del rinnovo del 41 bis». La condanna dell'Italia da parte della Corte riguarda tuttavia solo il prolungamento del regime carcerario speciale. Nella sentenza gli stessi togati, dopo aver «valutato tutti i fatti», hanno riconosciuto infatti che la permanenza del boss in prigione non ha «di per sé» violato il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. «La detenzione di Provenzano non può essere considerata incompatibile con il suo stato di salute e la sua età avanzata», hanno scritto i giudici aggiungendo che non può neanche essere sostenuto che «la sua salute e il suo benessere non siano stati protetti, nonostante le restrizioni imposti dalla detenzione». Alla luce di tutto ciò, la Corte di Strasburgo ha rifiutato le richieste di risarcimento per danni morali di 150 mila euro e di pagamento di 20 mila euro per coprire le spese legali.