Le cose da sapere sullo sciopero dei treni del 25 e il 26 ottobre

La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Confsal. «La grave situazione del settore», spiegano le sigle, «si è creata anche per la mancata pubblicazione delle tabelle del costo orario del lavoro, convenute tra le parti nel contratto delle attività ferroviarie. Abbiamo chiesto invano al ministero del Lavoro di intervenire per la mancata applicazione delle clausole sociali e contrattuali, e per i continui cambi di appalto. Lo sciopero sarà per l'intero turno di lavoro». La protesta riguarda i dipendenti di Trenord, Trenitalia e Italo.

GLI ORARI DI SCIOPERO E I TRENI GARANTITI

TRENITALIA

Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero è stato indetto dalle ore 21.00 di giovedì 25 alle ore 21.00 di venerdì 26 ottobre 2018. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Le Frecce circolano regolarmente. Sarà inoltre garantito il servizio Leonardo express fra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino. Per quanto riguarda i treni regionali, saranno garantiti i servizi essenziali (dalle 6.00 alle 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00). qui la lista dei servizi garantiti, a seconda della regione. Per la lunga e media percorrenza i treni garantiti sono consultabili a questo link. Il numero verde di Trenitalia è 892021.

ITALO

Sul sito di Italo (a questo link) è possibile controllare quali i treni sono garantiti.

TRENORD

Trenord ha reso noto che si può viaggiare regolarmente giovedì 25 ottobre su tutti i treni in partenza prima delle ore 21 e con arrivo previsto entro le ore 22. Venerdì 26 ottobre invece partono soltanto i treni che rientrano nella fascia di garanzia (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). (Qui le informazioni e i treni garantiti).