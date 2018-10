Virginia Raggi e la testimonianza in aula sul caso nomine

«Rifarei tutto quello che ho fatto. Raffaele Marra sulla nomina del fratello Renato non ha avuto alcun potere decisionale: si è limitato ad eseguire una mia direttiva». La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è difesa così nel corso dell'atteso interrogatorio nel processo che la vede imputata per falso documentale per la promozione di Marra senior, nell'autunno del 2016, a capo della direzione Turismo del Campidoglio.

COLLOQUIO DURATO OLTRE TRE ORE

Il confronto con i rappresentanti dell'accusa è durato oltre tre ore. Nel corso del colloquio la sindaca ha difeso il suo operato nella procedura di interpello, cioè la rotazione dei dirigenti, che portò alla nomina della macrostruttura dirigenziale dell'amministrazione capitolina. «Raffaele Marra non aveva potere decisionale, ha spiegato Raggi davanti al giudice monocratico. «Lui si limitava solo a firmare un atto e dunque secondo me non era necessario si astenesse». Una ricostruzione che si collega a quanto lei scrisse nel dicembre del 2016 alla responsabile dell'Anticorruzione del Campidoglio, Maria Rosa Turchi, che a sua volta aveva recepito una segnalazione dell'Anac.

IL RUOLO DI MARIA ROSA TURCHI

«Su quella scelta non erano state sollevate eccezioni da parte della stessa Turchi, quell'atto era formalmente perfetto. Materialmente non ricordo chi scrisse quella lettera, credo sia stata la mia segretaria», ha aggiunto la sindaca. Per Raggi «quando l'Anac avanzò i suoi chiarimenti chiedendo in concreto quale fosse stato il ruolo svolto da Marra nella nomina del fratello, non mi sono preoccupata di svolgere particolari accertamenti. Del resto io non faccio l'investigatore. Credo fosse noto a tutti che i Marra erano fratelli e se l'ordinanza di nomina non andava bene alla Turchi mi avrebbe dovuto dire 'sindaco, non firmi, dobbiamo trovare un meccanismo'. Questa cosa non mi venne rappresentata».