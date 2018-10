Rinviata la pubblicazione della data del concorso dell'Agenzia delle Entrate

La pubblicazione della data e della sede di svolgimento del concorso per 510 funzionari dell'Agenzia delle Entrate è stata rinviata per la terza volta. L'arcano a questo punto dovrebbe essere svelato il 14 dicembre 2018. Dopo il secondo rinvio che l’Agenzia aveva comunicato sul proprio sito web, si sarebbe dovuto sapere tutto oggi. Ma venerdì 26 ottobre è arrivato l'ulteriore slittamento. Ecco cosa ha scritto questa volta l'ente che si occupa di gestire gli accertamenti fiscali in Italia:

Il diario e la sede d’esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 510 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti il giorno 14 dicembre 2018 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it

Il concorso riguarda l’assunzione di funzionari a tempo pieno e indeterminato per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, per attività amministrativo-tributaria. Il numero dei funzionari selezionati sarà suddiviso su base regionale. I posti vacanti sono 115 in Lombardia, 60 in Piemonte, 60 in Emilia-Romagna, 60 in Veneto, 60 in Toscana, 30 in Liguria, 30 nel Lazio, 20 in Friuli-Venezia Giulia, 20 in Umbria, 15 nelle Marche, 15 nella Provincia Autonoma di Bolzano, 15 nella Provincia Autonoma di Trento, 10 in Valle d’Aosta.